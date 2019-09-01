Флорида застыла в ожидании "Дориана"

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Южной Каролине. На следующей неделе там ожидают ураган "Дориан". А в течение суток он должен ударить по Флориде. Как готовятся жители штата к возможно самому сильному за последнее десятилетие урагану?

Окна заколочены ставнями, на улице – пустота. Все жители Флориды, где недавно ввели режим ЧП, сейчас стоят в длинных очередях. Либо за провизией, либо за бензином, который сейчас в дефиците.

"Во Флориде много топлива. Но возможности доставлять его из порта на заправку — ограниченные. Потому что невозможно отправить так много грузовиков одновременно. Поэтому нам пришлось попросить помощи у Федерального агентства по управлению в ЧС, чтобы получить топливо из других штатов", — сообщил Рон Десантис, губернатор Флориды.

Имя урагана, который держит в страхе всё восточное побережье Штатов, "Дориан". Ему присвоили четвертую категорию, которая считается "очень опасной". Скорость ветра в эпицентре — 215 километров в час. По прогнозам Национального центра США по слежению за ураганами он станет самым мощным за последнее десятилетие. Все силы приведены в режим повышенной готовности. Работает телефон горячей линии, созданы сайты слежения, оповещать жителей будут и в соцсетях.

"К концу дня мы мобилизуем около 2 000 солдат и летчиков Национальной гвардии Флориды. А завтра это число удвоится, станет около 4 000 человек. Всего в нашем штате 12 000 солдат, если что, мы готовы наращивать силы", — отрапортовал Джеймс Эйферт, генерал-майор Национальной гвардии Флориды.

В воскресенье Дональд Трамп примет решение об эвакуации. Во Флориде проживают более 21 миллиона человек. Пострадать от стихии, близкой к библейской, если верить американской метеослужбе, может непосредственно сам президент Трамп. Вернее, его курортная резиденция.

"Да, похоже, что Мар-а-Лаго – это всё, мёртвая точка. Но, посмотрим, вдруг резиденция выдержит. Это очень мощное место. И всё же больше всего меня беспокоит штат Флорида, потому что всё выглядит так, будто ураган побьёт многолетние рекорды", — отметил Трамп.

Правда, не все американцы так уж напуганы. Для некоторых погодной сводки – звучат как "волки-волки". К подобного рода ураганам Штаты готовятся раз в несколько месяцев. Часто – проносит.

Ураган задел Виргинские острова и Пуэрто-Рико. При этом, наихудшего сценария там удалось избежать. По прогнозам, стихия будет лишь набирать обороты. Во Флориде его ждут в течение суток. И это не конечный пункт "Дориана", далее он двинется на юго-восток — в Джорджию и Южную Каролину.