"Наполи" в матче с "Ювентусом" отыгрался с 0:3, но проиграл из-за автогола

В матче второго тура итальянской серии А "Ювентус" на поле домашней арены в Турине обыграл "Наполи" – 4:3. "Старая синьора" упустила преимущество в три мяча, но одержала победу благодаря автоголу неаполитанцев.

У хозяев поля голами отметились бразилец Данило (16-я минута), аргентинец Гонсало Игуаин (19) и португалец Криштиану Роналду (62). Затем трижды отличились гости – грек Костас Манолас (66), мексиканец Ирвин Лосано (68) и итальянец Джованни Ди Лоренцо (81).

Точку в игре поставил защитник "голубых" Калиду Кулибали, который на второй добавленной к основному времени минуте переправил мяч в свои ворота.

"Ювентус" с шестью очками лидирует в турнирной таблице, а "Наполи" расположился на восьмой строчке, имея в активе три очка. В следующем туре подопечные Маурицио Сарри 15 сентября на выезде сыграют с "Фиорентиной", а команда Карло Анчелотти в тот же день примет "Сампдорию".

В параллельной игре второго тура чемпионата Италии "Милан" обыграл "Брешию" с минимальным счетом – 1:0. Победу "россонери" принес Хакан Чалханоглу, забивший на 12-й минуте.