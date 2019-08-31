Зеленский об отношениях с США: мы не будем стоять с протянутой рукой

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом он предложит инвестировать в украинское государство, но стоять с протянутой рукой не будет.

По словам украинского лидера, США являются стратегическим партнером Украины в экономике, энергетике, безопасности энергетического сектора, независимости и оборонно-промышленном комплексе. Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина — сильное государство, в котором идет война. Он планирует предложить США вместе работать, так как у Соединенных Штатов есть заинтересованность в украинской экономике, предприятиях, в земле, в энергетическом комплексе. "Мы готовы говорить с Америкой о бизнесе между странами", — цитирует высказывание президента Украины РИА Новости.