Александр Поветкин завоевал пояс интернационального чемпиона WBA

В прошедшем в Лондоне 12-раундовом поединке бывший регулярный чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин завоевал пояс интернационального чемпиона, одержав победу по очкам над британским боксером Хьюи Флури. Победу россиянину присудили все трое судей.

К настоящему времени в послужном списке 39-летнего российского боксера 35 побед (24 нокаутом) и два поражения, напоминает ТАСС. В активе 24-летнего Фьюри — 23 победы (13 нокаутом) и три поражения.

Завершившийся победой россиянина поединок прошел на турнире, главным событием которого станет бой за титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA и Всемирного боксерского совета ( WBC) в весовой категории до 61,23 кг между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом, передает ТАСС.