Американские СМИ сообщили о массовом расстреле в техасском городке Одесса

В американском городе Одесса, штат Техас — стрельба. Местные СМИ сообщают, что расстреляли около 30 человек и 26 ранили. По другим сведениям, погибших — двое.

"Поступили сообщения о стрельбе в Home Depot в городе Одесса. Ради безопасности людей и органов правопорядка, пожалуйста, держитесь подальше от этого района и оставайтесь дома", — цитирует Фейсбук окружной полиции ТАСС.

Нападавших могло быть двое, отмечает телеканал "Россия 24". Пока никого не задержали. По информации свидетелей, они ехали в грузовике Toyota и беспорядочно палили по прохожим.