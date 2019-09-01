Во время рэп-концерта в Германии обрушилась сцена: десятки пострадавших

В германском городе Эссене в результате обрушения сцены во время концерта рэп-исполнителей Casper и Marteria пострадали более 20 человек. Причиной обрушения конструкция стала непогода.

По данным местных спасателей, как минимум, два человека получили серьезные травмы, еще более 20 человек — легкие ранения. После инцидента концерт был остановлен, передает ТАСС.