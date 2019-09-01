Американка взяла на борт самолета пони в качестве моральной поддержки

В США пассажирка взяла с собой на борт самолёта пони, чтобы животное помогло ей перенести стресс во время перелёта из Чикаго в Омаху. Очевидцы сняли необычного попутчика на видео.

A passenger takes a small horse on an American Airlines flight to #Omaha Airport 😳 pic.twitter.com/Psw65Tq6FF — Aviationdaily✈️الطيران يوميآ (@Aviationdailyy) August 30, 2019

"Мы бы хотели начать посадку с военными, семьями, путешествующими с детьми до трех лет, а также лошадьми", — иронично отметил Эван Новак в подписи к опубликованному ролику, на котором непарнокопытное спокойно дремлет на коленях хозяйки во время полуторачасового перелета на борту American Airlines.

Немногим позже другие пассажиры видели женщину, прогуливавшуюся с пони по аэропорту Омахи. Судя по поведению хозяйки, полет она перенесла прекрасно, хотя и страдает аэрофобией.

Появлению миниатюрной лошади в салоне крупнейшего американского лоукостера предшествовал длительный период внесения поправок в Закон об инвалидах. Вплоть до 2010 года он признавал служебными животными только собак, которые помогали людям с неустойчивой психикой перенести полет. Юристам удалось внести в список "антистрессовых животных" кошек и пони, в силу новая норма вступила 15 августа текущего года, хотя та же American Airlines обновила внутренние правила еще 1 апреля. Так что на внутренних рейсах в США теперь можно будет попасть в настоящий мини-зоопарк. За отказ пускать на борт живую "эмоциональную поддержку" авиакомпаниям грозят серьезные штрафы.