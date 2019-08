Американка взяла на борт самолета пони в качестве моральной поддержки

В США пассажирка взяла с собой на борт самолёта пони, чтобы животное помогло ей перенести стресс во время перелёта из Чикаго в Омаху. Очевидцы сняли необычного попутчика на видео.

"Мы бы хотели начать посадку с военными, семьями, путешествующими с детьми до трех лет, а также лошадьми", — иронично отметил Эван Новак в подписи к опубликованному ролику, на котором непарнокопытное спокойно дремлет на коленях хозяйки во время полуторачасового перелета на борту American Airlines.

"At this time we would like to begin boarding with any active duty military, families traveling with children under the age of 3, and horses..."