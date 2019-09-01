Стрельба в техасской Одессе: один подозреваемый задержан

В американском городе Одессе (штат Техас) сотрудниками правоохранительных органов задержан один из двух злоумышленников, открывших беспорядочный огонь в местном торговом центре Home Depot. Как сообщалось, в результате стрельбы погибли два человека, еще более 20 получили ранения и травмы.

Злоумышленники скрылись с места происшествия на легковом автомобиле и почтовом фургоне, передает ТАСС. РИА Новости уточняют, что президент США Дональд Трамп проинформирован об инциденте в Одессе.