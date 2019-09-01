Василий Ломаченко завоевал третий чемпионский пояс в легком весе

Украинец Василий Ломаченко нанес поражение британцу Люку Кэмпбеллу, и стал обладателем чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе.

Бой проходил в Лондоне, сразу после поединка Александра Поветкина против Хьюи Фьюри. Победа Ломаченко была присуждена решением судей, сообщает агентство "Интерфакс".

Теперь Ломаченко обладает тремя основными чемпионскими поясами — WBC, Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации WBO.