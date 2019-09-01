Число жертв стрельбы в Техасе возросло до 5, более 20 ранены

По уточненным данным, в результате беспорядочной стрельбы, открытой в американском городе Одессе, погибли пять человек, еще, по меньшей мере, 21 получил ранения. Среди пострадавших трое сотрудников местных правоохранительных органов.

Стрелок, пытавшийся скрыться на почтовом фургоне, ликвидирован полицией, проводится расследование инцидента, передает ТАСС. По предварительным данным, ликвидированный злоумышленник — белый мужчина в возрасте около 30 лет. Другая информация пока не разглашается.

Первоначально предполагалось, что огонь вели два человека, позже выяснилось, что злоумышленник был один, передает РИА Новости. Об инциденте был проинформирован президент США Дональд Трамп.