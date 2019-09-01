В Москве прошёл гала-концерт "Роснефть зажигает звёзды"

В столицу приехали лидеры отборочных туров — они проводились по всей стране, в них участвовали сотрудники компании вместе с семьями. Финалисты вышли на сцену вместе с известными артистами.

Из 6500 участников со всей России сюда, на гала-концерт конкурса "Роснефть зажигает звезды" попали только 120 человек. До этого выступления в Москве было ещё 5 отборочных туров в других городах.

Именно здесь, за сценой, больше всего народу. Все смотрят на режиссерские экраны, ведь каждый из участников видит конкурентов впервые и это единственная возможность оценить тех, с кем придётся соперничать за главные призы.

Высших наград будет 39 и ещё поощрительные призы, но даже при таком количестве подарков выбрать победителей будет нелегко. Все номера очень разные, как и участники.

Насте Ульенко, например, всего 7 и она выступает впервые на такой большой сцене. Вместе с девочкой в Москву приехал талисман — любимый Миша. И он. и сама девочка уверены — победа должна быть за ними.

А Ксения Орлова занимается вокалом примерно с того же возраста, что и Настя, но с вокальной карьерой не сложилось. Сейчас девушка работает в компании "Роснефть". И в этом конкурсе ей повезло особенно — она выступала вместе с Митей Фоминым и просто поразила певца.

"Я когда услышал на репетиции Ксению Орлову, подумал, что это какая-то исполнительница мне неизвестная. Хорошо поёт. Наверное, это какая-то мне неведомая звезда. Выяснилось, что это человек, который вообще не связан с музыкой. Ксения была великолепна", — считает Митя Фомин, певец.

Сама девушка такой высокой оценки не ожидала. Говорит, вокал — это просто хобби. "Я пою с шести лет, но я любитель. Иногда выступаю на конкурсах. Так повелось, что я работаю в этой замечательной компании, решила поучаствовать в конкурсе, и меня пригласили на гала-концерт", — рассказывает Ксения Орлова, сотрудница компании "Роснефть".

В паре с ещё одним сотрудником "Роснефти" выступал Дмитрий Маликов, а до того, как выйти на сцену, певец внимательно следил за участниками. Считает, что подобные совместные выступления на пользу всем — и профессионалам, и любителям.

"Так называемые "совместим" — это очень полезно и для нас тоже. Мы видим реальных людей, слышим их реальные таланты. Это очень живо", — признается Дмитрий Маликов, певец.

С исполнителем согласны и все, кто выступал и те, кто сидел в зале. "Роснефть зажигает звезды" — уникальный конкурс. Ежегодно он раскрывает таланты сотрудников компании и их детей, а гала-концерт в Москве становится для каждого, кто на нем побывал, одним из самых запоминающихся событий.