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1 сентября 201907:24

Тела погибших при крушении вертолета в Подмосковье извлечены из воды

Тела погибших при крушении вертолета в Подмосковье извлечены из воды

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Войнов сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что спасатели подняли со дня Клязьминского водохранилища обоих погибших при падении вертолета и сам летательный аппарат.

Как сообщалось, в минувшую субботу вертолет, на борту которого находились два человека — владелец и его сын — задев линии электропередачи, упал в воду и затонул. Оба находившихся в кабине вертолета погибли.

 

По информации источника в экстренных службах региона, вертолет выполнял прогулочный полет. Это авиапроисшествие стало вторым подобным инцидентом за день в регионе – в субботу утром в Клинском районе Подмосковья разбился легкомоторный самолет. Пилот погиб, пострадала 12-летняя девочка, напоминаете ТАСС.

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