Жертвами авиаудара по Йемену стали десятки людей

В ночь на воскресенье, 1 сентября, возглавляемая Саудовской Аравией коалиция нанесла авиаудар по тюрьме в центральной йеменской провинции Дамар, в результате которого погибли, по меньшей мере, 50 военнопленных.

Информацию об авианалете распространили представители мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы), передает ТАСС.