Российский шахматист Непомнящий попал в топ-5 рейтинга FIDE

Россиянин Ян Непомнящий поднялся на две строчки в обновленной версии рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE), расположившись на пятом месте. На его счету 2776 очков. Лидером по-прежнему остается действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсон, в активе которого 2876 баллов.

В тройке лучших гроссмейстеров также находятся американец Фабиано Каруана (2812) и представитель Китая Дин Лижэнь (2811).

Россияне Сергей Карякин, Александр Грищук и Владислав Артемьев занимают соответственно 12-е, 13-е и 18-е места.