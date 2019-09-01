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1 сентября 201910:49 Дмитрий Горн

Падение автожира в Клязьму: чудо, что жертв не оказалось больше

Транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения автожира на Клязьминском водохранилище. Возбуждено уголовное дело. В результате аварии погибли два человека, которые находились на борту. Сам летательный аппарат уже достали из воды. Как продвигаются работы на месте крушения?

На кадрах, сделанных ночью, спасатели поднимают со дна Клязьминского водохранилища потерпевший крушение гирокоптер. Уже на берегу видно: винтокрылый аппарат полностью разрушен. Достали из воды и тела погибших — ими оказались отец и сын. По неподтвержденным данным, Вадим Борисов, собственник автожира, в момент трагедии пилотировал аппарат. 31-летний был Александр на месте пассажира.

По словам очевидцев, чудо, что жертв не оказалось больше. В момент крушения в акватории водохранилища находились несколько катеров и яхт — проходила детская регата. Сотни отдыхающих были и на берегу.

Видео с моментом аварии, которое разлетелось по всему Интернету, сняла на камеру мобильного телефона Ксения.

Версия о том, что причиной крушения стало столкновение с проводами линий электропередачи, подтверждается последствиями на земле. Обрубленный лопастями провод еще некоторое время лежал на набережной, огороженный сигнальной лентой. С 19 часов субботы и до раннего утра следующего дня на месте происшествия работали 75 специалистов и 25 единиц техники. Один из вопросов сейчас — был ли согласован полет.

В Следственном комитете тем временем возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки летательного аппарата. И это уже второе подобное за один день — в районе полудня субботы в Клинском районе Московской области жестко приземлился маломоторный самолет. Пилот в результате погиб на месте, а вот за жизнь и здоровье пассажира — девочки 12 лет — продолжают бороться врачи.

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