Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет

Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек. Их держали в заминированном спортзале без еды, воды и лекарств. Банда согласилась выпустить только 26 женщин и малолетних детей.

3 сентября в школе прогремели взрывы, начался незапланированный штурм. Погибли 334 человека, 186 из них — дети. Почти всех террористов уничтожили, единственного захваченного живым — Нурпаши Кулаева — позже осудили на пожизненное заключение.

В Северной Осетии по жертвам теракта пройдет трехдневная вахта памяти, передает телеканал "Россия 24".