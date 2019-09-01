В Москве стартует очередной сезон КХЛ

Матчем в столице России между московским ЦСКА и омским "Авангардом" стартует 12-й сезон Континентальной хоккейной лиги. Действующие обладатели Кубка Гагарина поборются с "ястребами" за Кубок Открытия.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 27 февраля 2020 года. С 1 марта по 30 апреля пройдут игры плей-офф Кубка Гагарина.

Встреча ЦСКА и "Авангарда" начнется 1 сентября в 15:30 по московскому времени. Напомним, что в прошлом сезоне армейцы взяли верх над омичами в финале Кубка Гагарина, победив во всех четырех встречах противостояния.