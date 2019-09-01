Возбуждено дело против отчима, убившего двухмесячного ребенка в Саратове

Следственный комитет Саратовской области возбудил дело против 38-летнего мужчины, убившего двухмесячную девочку. По версии следствия, в субботу, 31 августа, отчим находился в доме с двумя детьми — двухлетним сыном и новорожденной девочкой. Мужчина дождался, пока его супруга ушла в магазин, унес девочку на чердак дома и перерезал ей горло ножом. Тело малышки было спрятано также на чердаке.

Дело возбуждено по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). По ней убийце грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Следком уточняет, что девочка родилась недоношенной и имела врожденную патологию и возможно это послужило причиной такого жестокого поступка.

Суд изберет задержанному меру пресечения в понедельник, 2 сентября.

Ранее сообщалось об убийстве годовалого ребенка родной матерью. Жительница Башкирии задушила своего сына и закопала его тело в огороде, а затем обратилась в полицию с заявлением о пропаже ребенка.