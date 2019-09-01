Призер Олимпийских игр Очоа пропала без вести

Родственники бронзового призера Олимпийских игр-1992 Бланки Фернандес Очоа заявили об исчезновении бывшей горнолыжницы. Последний раз 56-летнюю испанку видели 23 августа в Мадриде за рулем собственного автомобиля.

Как сообщает El Pais, полиция Испании уже объявила о пропаже без вести Очоа. Известно, что женщина оставила мобильный телефон дома. После 23 августа она ни с кем не выходила на связь.

Напомним, что экс-спортсменка завоевала бронзовую медаль в слаломе на Олимпийский играх 1992 года, которые прошли в Альбервиле.