Уникальные съемки с дрона и на крыше: как меняют флаги над Кремлем

Почему флаги на Кремлем меняют ночью, как часто происходит замена и где хранится оригинал президентского штандарта? Уникальные кадры – в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

4:15 утра. Кремль, Большой Кремлевский дворец. Знаменитая Парадная лестница обычно ярко освящена, но в этом время свет здесь приглушен, однако и ранним утром здесь периодически происходят очень важные события.

По совершенно пустым коридорам идут люди в альпинистском снаряжении, им предстоит взобраться на купол Дворца. Флаг России размером 6 на 4 метра сотрудник Федеральном службы охраны выносит в сложенном положении – иначе сложно его доставить на самый верх.

По чугунной лестнице сотрудники начинают свой подъем на купол здания. Флаг над Большим Кремлевским дворцом поднимается по особым датам и праздникам, и этому не может помешать ни ледяной дождь, ни ураганный ветер.

Съемочная группа заранее попросила сотрудников надеть на себя небольшие камеры.Высота Большого Кремлевского дворца – почти 50 метров. Работа непростая, но и в чем-то романтичная – такие виды на Москву!

Зона над Кремлем – запретная, дроны здесь летать не могут. Камера ВГТРК работает по специальному разрешению, так что и те кадры, что сделал дрон, и кадры с дроном – по-настоящему уникальны.

Работы проводят по ночам специально – флаг, который или опускается, или поднимается, привлечет меньше внимания. А с учетом того, сколько странных слухов теперь появляется по малейшему поводу, это тем более необходимо.

Каждую новогоднюю ночь телезрители видят не просто ракурсы Кремля, а фактически еще и небольшой урок по государственной символике. Над Большим Кремлевским дворцом развевается государственный флаг, а над первым корпусом Кремля – президентский штандарт, которому в этом году исполнилось 25 лет.

Особый церемониал – его подъем в день президентской инаугурации. Над Первым корпусом Кремля он развевается всегда, в любое время дня и ночи. Единственное исключение – те несколько минут, что нужны для замены полотнище на новое, чистое.

На купол Первого корпуса Кремля ведет специальная лестница. Путь к шпилю не столь крутой, как над Большим Кремлевским дворцом, так что здесь можно работать без альпинистского снаряжения. В то ранее утро редкие гости Красной Площади могли увидеть людей в том месте, где их меньше всего ожидаешь увидеть.

Его меняют в среднем раз в месяц – в зависимости от погоды. Зимой, когда изматывающие резкие перепады температур, – чаще, летом – реже. "У нас есть специальная химчистка, потом вывешивается обратно", — пояснила пресс-секретарь Управления делами президента Елена Крылова.

Особенно непростым для полотнища было лето 2010 года, когда Москва стояла в дыму от пожаров, – его тогда меняли несколько раз.

Над Кремлем развивается дубликат президентского штандарта, оригинал же хранится в президентском кабинете.