У памятника Сынам России и Советского Союза в словенской Любляне зажжен Вечный огонь

В столице Словении Любляне торжественно зажжен Вечный огонь у памятника Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн. Торжественная церемония прошла в воскресенье, 1 сентября, в день 80-летия начала Второй мировой войны.

В мероприятии участвовала официальная делегация России, в которую, в частности, вошли глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский, первый секретарь Четвертого европейского департамента МИД России Виталий Гончаров.

Памятник в люблянском мемориальном парке "Жале" был открыт в 2016 году при участии президентов России и Словении Владимира Путина и Борута Пахора. Концепция памятника символична: двумя полукругами расположены восемь стел из словенского мрамора, символизирующие годы Первой и Второй мировых войн.

На каждой стеле – летящий журавль: этот мотив художники взяли из известной песни Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова "Журавли". В 50 метрах от памятника расположен и монумент участникам словенского антифашистского народно-освободительного движения.

Мемориальный комплекс теперь дополнит Вечный огонь, газовая горелка в котором изготовлена в Самаре местной компанией "КАМЕТ". Вопрос об укреплении сотрудничества в области сохранения исторической памяти, наследия и гуманитарной помощи обсуждался губернатором Азаровым и чрезвычайным и полномочным послом России в Словении Доку Завгаевым в ходе визита официальной делегации Самарской области в республику нынешней весной. Словенская сторона тогда сообщила, что готовится к открытию Вечного огня, и попросила оказать содействие.

Для люблянского Вечного огня в Самаре изготовили горелку, конструкция которой обеспечивает стабильную работу при самых неблагоприятных погодных условиях, а также предусматривает возможность регулировки формы, высоты и цветовых оттенков факела.

Вечный огонь зажгли от частички пламени, горящего у Могилы Неизвестного Солдата в Москве. Лампаду, зажженную накануне в Александровском саду, доставили в словенскую столицу спецбортом Минобороны РФ.