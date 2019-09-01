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Аварии и ДТП 53 минуты назад

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1 сентября 201911:22

В аварии на белгородской трассе погибли четыре человека

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Четыре человека погибли в результате столкновения двух легковушек в Красногвардейском районе Белгородской области. За жизнь двух пострадавших сейчас борются врачи, сообщили в региональном управлении МВД. Очевидец снял на видео последствия аварии.

 

ДТП произошло около половины седьмого утра 1 сентября на 135-м километре трассы Белгород — Павловска. По предварительным данным, близ города Бирюч ВАЗ-2111 вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Hyundai Solaris. Удар был такой силы, что от "Лады" практически ничего не осталось.

Жертвами аварии стали оба водителя и две пассажирки "одиннадцатой ", еще двух человек из Hyundai доставили в больницу в тяжелом состоянии.

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