Минтруд уточнил число работающих пенсионеров

По данным министерства труда и соцзащиты, число работающих пенсионеров составляет 7,3 миллиона человек. Об этом на встрече министров труда стран Группы двадцати (G20) заявил глава ведомства Максим Топилин. В последние пять лет в России зафиксирован рост числа занятых пенсионеров — с 8,5% до 9,6%. Этому способствует в том числе профобучение лиц предпенсионного возраста.

На организацию такого обучения из федбюджета ежегодно выделяется по 5 миллиардов рублей, не менее 75 тысяч предпенсионеров получают новые навыки, востребованные на рынке труда.

В этом году программа "Навыки мудрых" для граждан предпенсионного возраста была представлена во время национального чемпионата по рабочим профессиям WorldSkills. Ранее сообщалось, что работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку к пенсии. Ее размер зависит от трудового стажа и также уровня зарплаты.

Встреча министров труда стран Группы двадцати (G20) проходит в Мацуяме (Япония). Главной темой обсуждения в ходе двухдневных переговоров станут проблемы трудоустройства, причем как молодого поколения, так и пожилых людей, на фоне серьезных изменений в структуре самого общества.