115 лет: ТАСС принимает поздравления

Одно из ведущих и старейших информагентств России — ТАСС — отмечает 115-й день рождения. 1 сентября 1904 года начало работу Санкт-Петербургское телеграфное агентство — первая официальная новостная служба страны.

Поздравляя агентство, президент России Владимир Путин отметил его "точность, оперативность и объективность" и пожелал работникам и ветеранам новых успехов. В поздравлении премьер-министра Дмитрия Медведева упоминаются заслуженный авторитет и новые медийные форматы. Глава правительства назвал ТАСС "свидетелем и летописцем важнейших переломных событий XX века". К поздравлениям присоединился и патриарх Кирилл. Он дал высокую оценку возможности своевременно получать достоверную и объективную информацию о событиях в стране и мире и выразил надежду на то, что "соработничество" ТАСС и Русской православной церкви будет продолжено. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравительной телеграмме по случаю 115-летия агентства назвала ТАСС одним из ведущих информационных агентств нашего отечества.

Также поздравили ТАСС с днем рождения иеждународные организации, в том числе ЕЭК, ООН, СНГ и ШОС и ЮНЕСКО.