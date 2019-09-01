Футболисты "Спартака" Айртон и Мирзов не сыграют с "Зенитом"

В центральном матче восьмого тура чемпионата России по футболу между московским "Спартаком" и санкт-петербургским "Зенитом" не смогут принять игроки красно-белых Айртон Лукас и Резиуан Мирзов. Последний выбыл из строя на полтора месяца.

Как сообщает "Спорт-экспресс", у 26-летнего полузащитника москвичей диагностирован разрыв связок стопы и несколько мелких переломов. Последние игры Мирзов проводил с травмой.

Что касается защитника "Спартака" Айртона, то бразилец испытывает недомогание, которое не позволит ему выйти на поле. Однако он должен вернуться в строй к следующему туру российского первенства.

Напомним, что красно-белые 1 сентября примут дома "Зенит". Матч начнется в 19:00 по московскому времени.