"Роскосмос" начал производство мощнейших в мире двигателей

Самые мощные в мире жидкостные ракетные двигатели начали производить на одном из предприятий Роскосмоса — НПО "Энергомаш". Тяга двигателя РД-171МВ должна превысить 800 тонн, их будут использовать на первой ступени новой ракеты-носителя "Союз-5" ("Иртыш") и на создаваемой на ее основе сверхтяжелой ракете "Енисей".

Двигатель для "Иртыша" – это модернизированная версия РД-171. Базовый двигатель РД-170/171 разрабатывался в Советском Союзе с 1976 по 1986 годы. Двигатели сертифицированы на десятикратное полетное использование.

В феврале глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что на "Энергомаше" собран и готовится к огневым испытаниям первый двигатель РД-171МВ. В августе гендиректор предприятия Игорь Арбузов сообщил, что огневые испытания двигателя пройдут до конца 2019 года, а в 2021-м "Энергомаш" поставит первый двигатель для летных испытаний в составе ракеты "Союз-5". Предполагается, что первый пуск состоится в ноябре 2022 года.

Разрабатывать новую российскую ракету среднего класса "Союз-5" ("Иртыш") взамен производимого на Украине "Зенита" начали в 2016 году, передает РИА Новости. На первой ступени "Союза-5" планируется использовать РД-171МВ, на второй — два РД-0124МС, это модернизированные двигатели от третьей ступени "Союза-2.1б".

Модернизированные двигатели РД-171 и РД-180 могут быть использованы для создаваемой на основе "Союза-5" сверхтяжелой ракеты "Енисей" для полетов к Луне и Марсу. Об этом в январе 2019 года рассказал гендиректор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов.