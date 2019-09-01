Водитель "Мерседеса" прокатился по пешеходному мосту в Геленджике

В 2 тысячи рублей оценили кубанские стражи порядка проезд иномарки по пешеходному мосту в Геленджике. Очевидец снял на видео водителя Mercedes-Benz.

Уроженец станицы Брюховецкой продемонстрировал свою удаль гостям Кабардинки, неспешно преодолев мост и заставив пешеходов прижиматься к перилам. На съезде его уже ждали полицейские, которые вызвали на место инспекторов.

В ожидании сотрудников ДПС владелец кроссовера быстро снял тонировку с передних стекол, а потом выдал версию, что за рулем у него прихватило живот и он отправился на поиски врачей.

От ответственности его это не избавило — за покорение "высот" ему выписали штраф в 2 тысячи рублей.