Мантуров рассказал, что сделал со сдачей "на авиацию"

Министр промышленности Денис Мантуров в программе "Москва. Кремль. Путин" рассказал, что сделал с деньгами – сдачей с мороженого, которую ему отдала продавец. Владимир Путин тогда пошутил, что деньги пойдут "на развитие авиации".

"В итоге принято было принято решение угостить всех членов делегации, поэтому девушке оставили деньги, чтобы она раздала всем мороженое", — пояснил Мантуров, уточнив, что денег хватило.

Продавец Екатерина Сафронова сообщила, что на МАКСе цены были "одинаковые для всех": "Стаканчик вафельный стоит 70 рублей, рожок – 150. Денег хватило".

Последним – после череды переводчиков, журналистов и помощников – мороженое купил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. О ком-то из своих коллег позаботился министр обороны Сергей Шойгу.

Среди денежных купюр в руках у президента выделялась 200-рублевая – с изображением Крыма. Однако ее на мороженое в том числе и для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не хватило бы, поэтому Путин расплатился более крупной купюрой.