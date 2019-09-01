Отец "облегчил дыхание" двухмесячной дочери ножом

О деталях убийства жителем Саратова своей двухмесячной дочери рассказывает местное информагентство "Регион 64". Тело ребенка было обнаружено накануне в доме, расположенном близ старого аэропорта.

По данным следствия, днем 31 августа 38-летний мужчина находился дома вместе со своей 26-летней супругой, двухлетним сыном и двухмесячной дочерью. У девочки была врожденная патология.

Когда супруга вышла в магазин, мужчина, оставшийся дома с детьми, взял переноску, в которой находилась двухмесячная девочка, поднялся с ней на чердак дома и один раз ударил ее ножом в область шеи. В результате ребенок скончался.

По словам информированного источника саратовского информагентства, мужчина признался в убийстве дочери сотрудникам опеки. Накануне они пришли навестить семью, и мужчина сказал им, что малышка тяжело дышала и он "ножом облегчил ей дыхание". После этого на место вызвали полицию.

Второго ребенка супругов — двухлетнего мальчика — изъяли из семьи и отвезли в детскую больницу. Медики диагностировали у него ОРВИ.

Ранее сообщалось, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей об убийстве малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Наказание по ней — лишение свободы на срок от восьми до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненное лишение свободы.

Между тем, в Дюртюлинском районе Башкирии суд отправил под стражу женщину, обвиняемую в убийстве своего годовалого сына — об этом сообщает региональное Следственное управление СКР. Ночью 29 августа 2019 года подозреваемая задушила своего годовалого ребенка, закопала его в яме на территории своего придомового участка, а затем заявила о пропаже малыша.

Было возбуждено уголовное дело, начались масштабные поиски ребенка. Позже в результате грамотной работы следователей женщина призналась в убийстве ребенка и указала место нахождения его тела.