В правительстве считают, что Су-35 и Су-57 могут реально заинтересовать Турцию

Российские истребители Су-35 и Су-57 могут реально заинтересовать Турцию. Товар лицом смог оценить президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган, побывавший 27 августа на авиасалоне МАКС в Подмосковье.

"Надеюсь, что Су-35 и Су-57 могут их реально заинтересовать по известным событиям. Решение за ними", — заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.

Ранее Эрдоган заявил, что не исключает возможности покупки российских истребителей вместо американских самолетов F-35 – Вашингтон исключил Анкару из программы поставок в ответ на приобретение Турцией ракетно-зенитных комплексов С-400.