Самолет подвел: президент Германии улетел в Польшу резервным бортом

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Польшу на резервном самолете — у штатного лайнера правительства перед взлетом были обнаружены неполадки в показаниях антиобледенительной системы. В итоге Штайнмайер прибыл в Лодзь на празднование 80-й годовщины начала Второй мировой войны с небольшим опозданием, сообщил немецкий телеканал n-tv.

Ранее главе МИД ФРГ Хайко Маасу также пришлось сменить самолет на пути в Нью-Йорк из-за неисправности. Затем Маас был вынужден сменить самолет, на котором собирался вылететь в Москву, поскольку с лайнером вновь произошла неполадка.

Неполадки с правительственными лайнерами ФРГ случаются регулярно. В прошлом году правительственный лайнер Airbus А340 канцлера ФРГ Ангелы Меркель совершил на пути на саммит G20 в Буэнос-Айресе вынужденную посадку из-за технической неисправности. Канцлер летела на саммит обычным пассажирским рейсом из Мадрида и опоздала на встречу.

Издание Spiegel ранее писало, что большинство федеральных министров ФРГ из-за частых поломок правительственных лайнеров решили летать регулярными рейсами. По информации издания, самолеты ВВС ФРГ будут обслуживать только президента, канцлера, вице-канцлера, а также глав МИД и МВД. А для нынешнего президента Штайнмайера и канцлера Меркель дополнительно будут держать наготове запасной борт с экипажем.