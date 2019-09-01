Эрдоган на МАКСе съел мороженое и заговорил по-русски

27 августа президенты России и Турции Владимир путин и Реджеп Тайип Эрдоган побывали в Подмосковье – на авиасалоне МАКС. Там они не только осмотрели выставку, но и попробовали мороженое. Подробности – в сюжете программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Продавец мороженого Екатерина Сафронова говорит, что ассортимент у нее разнообразный: "Пломбир, в стаканчике, в рожке, фисташковое". Эрдогану, впрочем, этого оказалось мало — он хотел клубничного или ванильного. Достался же ему вологодский пломбир в стаканчике.

Что за стаканчик такой, президенту Турции еще предстояло разобраться, он явно привык к другому мороженому. Ветер чуть было не отправил стопку салфеток целиком в Эрдогана – помог министр Мантуров, он в той президентской покупке вообще сыграл особую роль.

Около лотка с мороженым в руках Путина появились денежные купюры и особенно выделялась 200-рублевая, та самая, на которой изображен Крым. Этой крымской банкнотой Путин вполне мог бы заплатить за мороженое для Эрдогана, если бы не названная сумма.

- 210 рублей

- 210? Вот, министру отдадите, ему на развитие авиации, — пошутил Путин, когда ему предложили сдачу.

Эрдоган, тем временем, пытался понять, что с этим стаканчиком делать. Попросил ложечку, но продавец сказала, как отрезала: "Нет, кусаем!".

Помощники стали предлагать Эрдогану салфетки, а он, как и проинструктировали, начал кусать. Похвалил – сказал, что вкусное.

Желающих поесть мороженое поначалу определяли сами. Путин позвал Шойгу, тот, в свою очередь, позаботился о ком-то из своих коллег. Из-за спины министра Мантурова выглядывает министр иностранных дел Турции Чавушоглу.

Эрдоган тем временем увидел того, с кем всегда и с удовольствием общается по-турецки, — пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Позвал его по-русски.

Пресс-секретарь президента улыбался, но мороженое брать не спешил. Министр Мантуров продолжал держать в руках сдачу, которую продавщица отдала после покупки Путиным первых порций. И уже было непросто понять, кто и сколько должен.

- То есть вы помогали с расчетами?

- Я только держал сдачу, — говорит Мантуров. — В итоге принято было принято решение угостить всех членов делегации, поэтому девушке оставили деньги, чтобы она раздала всем мороженоею

- А хватит хоть денег-то оставленных?

- Да, конечно.

Продавец говорит, что цены одинаковые для всех и денег хватило. Рогозин подошел последним, после череды переводчиков, журналистов и помощников.

Сразу два мороженых нес в руках Путин. Одно ел, а второе, судя по всему, собирался тоже съесть, просто чуть позднее. Кусая мороженое, Путин и сообщил одну из ключевых новостей того дня – Турция получила новую партию компонентов С-400.

"Очень много сплетен было по этой теме, мы не обращали на них ни малейшего внимания. Сейчас по С-400 идет второй этап поставки. Нашу солидарность в этой области мы хотим распространить и на все остальные сферы оборонной промышленности. Это может быть и по военным самолетам, и по ракетам", — заявил Эрдоган.

И эти слова были, конечно, сенсацией. Турция – член НАТО, проигнорировавшая все угрозы Вашингтона по поводу российских С-400 и лишенная за это американских истребителей F-35, – ищет замену им в Москве.

Самый первый объект для осмотра президентами Путиным и Эрдоганом – истребитель пятого поколения Су-57, один из лучших в мире. Изучение новых российских вооружений идет на самом высоком уровне – во всех смыслах.

- Летает? – спрашивает у российского президента турецкий.

- Летает. Сегодня покажем.

- Можно купить?

- Можете купить, — улыбается Путин.

Эрдоган взбирается на лестницу к Су-57. Каков же сейчас уровень доверия между Россией и Турцией, что такая картина вообще стала возможной. Кабина истребителя Су-57 считается секретной. К примеру, нашей съемочной группе не разрешили сделать там съемку. Но мы видим, что президент Турции сейчас ее рассматривает, и это, конечно, о многом говорит.

Рядом с Эрдоганом в гражданской одежде (и потому не привлекал особого внимания журналистов) – министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Но внимание нашей программы он, конечно, привлек.

- Как вам российские самолеты?

- Мы проверим, посмотрим. Мы приветствуем это, — говорит министр.

"Представить товар лицом. Надеюсь, что Су-35 и Су-57 могут их реально заинтересовать по известным событиям. Решение за ними", — отметил заместитель председателя правительств РФ Юрий Борисов.

И вот, собственно говоря, тот самый товар лицом — Су-35, партию которых Турция может купить у России вместо американских самолетов.

"Да, мы говорили о сотрудничестве по Су-35 и о возможной работе даже по новому самолету Су-57, — заявил Путин. — У нас возможностей много. Многое, на мой взгляд, заинтересовало наших турецких партнеров".

Перед прилетом Эрдогана в Жуковский его автомобиль стоял с зачехленными флагами, вскоре чехлы сняли, но эта машина оказалась практически невостребованной – по территории МАКСа президенты Путин и Эрдоган передвигались вместе на одном автомобиле. Площади авиасалона таковы, что машина не помешает, но проехались Путин и Эрдоган совсем немного, основную часть времени они передвигались пешком.

Павильон за павильоном, стенд за стендом. Эрдоган, как выяснилось, захотел увидеть вообще чуть ли не все.

- Новый беспилотник последний, мы его еще не показывали. Боевая нагрузка 6 тонн. Радиозаметность даже меньше, чем у Су-57, — рассказывает Путин.

Он был готов уже показать следующий образец, но Эрдоган сильно заинтересовался:

- Господин Путин, на какую высоту может подняться?

- 18 километров высота и 6 тысяч дальность.

Российский президент о всех этих вооружениях знал, кажется, больше, чем сами участники выставки. И дошло до того, что именно Путина переводчик Эрдогана попросил перевести километры в футы.

Когда президенты выходили из павильона на улицу, то оказывались на солнцепеке. Эрдоган даже бровью не повел, как руки охранников вдруг протянули ему солнцезащитные очки. Но еще интереснее вот эти кадры: Эрдоган захотел получше что-то рассмотреть, и ему стоило лишь взмахнуть рукой, как очки оказались снова у помощников.

Охранники Эрдогана на службе соблюдают обязательный дресс-код: некоторых вообще сложно отличить друг от друга – настолько похожи.

Путин свои солнцезащитные очки носил сам – снимал в павильонах, когда снова и снова рассказывал об очередных российских вооружениях.

"Вертолетная техника очень понравилась нашим друзьям, в том числе Ми-38", — сообщил российский президент.

Кузов особо комфортного автомобиля "Аурус" — и это явно несколько удивило Эрдогана – производится в Турции.

- Это, получается, наше совместное производство.

- Давайте вместе будем производить.

- Это не шутка, они здесь работают.

"Сколько стоит?" — иногда спрашивал Эрдоган. И получал ответ в духе восточного базара:

- Если берете вертолет, можем поговорить о том, чтобы совместно с машиной.

- А сколько стоит?

- 8 миллионов долларов, но с учетом того, что машину дадим в подарок.

- Хорошо, согласен.

Официальное открытие авиасалона МАКС Путин и Эрдоган провели тоже вдвоем. Трибуны прямо на улице, здесь дует ветер, и текст выступления президента, чтобы он не улетел, приклеили к пюпитру. Делали все быстро, все успели. И развевались на ветру только полы пиджаков президентов России и Турции.

Эрдоган сходу удивлял новыми познаниями в русском языке. На МАКСе на русский вновь перешел министр иностранных дел Турции. Мевлюту Чувашоглу было так интересно, что иногда он отходил от основной делегации в сторону и в одиночку рассматривал новые образцы.

- Очень интересно, я впечатлен и пассажирским самолетом, и истребителями, и вертолетами, конечно.

- Турция будет покупать российские военные самолеты?

- Ну, это зависит от наших потребностей, а также от переговоров.

Участники выставки делали все от них зависящее, чтобы представить свои разработки президентам как можно ярче. Авиационные бомбы, противолодочные ракеты — у этого стенда Путин и Эрдоган проводят примерно 5 минут.

Но во что превращались 5 минут у каждого стенда, если всего их были десятки. Путин смотрит на часы – ему надо улетать в Саратов и Казань, министр Мантуров сразу тоже смотрит на время. Но прогулка по МАКСу все-таки продолжается. "Все моторы для вертолетов закупали у Украины. 100 процентов. Теперь два завода построили, производят уже современные двигатели", — рассказывает Путин.

И вот когда делегации вошли в салон прообраза российско-китайского самолета, турецкие министры обороны и иностранных дел буквально упали в кресла бизнес-класса. Увидев нашу камеру, министр срочно встал и направился за питьевой водой. И только президенты, кажется, вообще не уставали.

После бизнес-класса в экономе президенту Эрдогану показалось тесновато: "Немножко бы не мешало увеличить расстояние между креслами, слишком тесное из экономии". Путин ответил, что расстояние между креслами регулируется по заказу авиакомпании.

Если все пойдет по плану, то скоро и на таких самолетах из России в Турцию будут прилетать туристы. Их все больше и больше – по итогам этого года может быть, как сказал Эрдоган, "новый рекорд, дай Бог".

Возможности российской авиатехники гостям еще и показали в деле. Одному из членов турецкой делегации в предосенней Москве было так жарко, что он обмахивался буклетом авиасалона. Эрдоган же пил горячий чай, и ему явно было очень комфортно. И лишь один раз он отвлекся и опустил глаза – когда на мобильный пришло какое-то важное видеосообщение. Он сначала пытался его посмотреть, потом послушать, затем поднял свои солнцезащитные очки и постарался рассмотреть получше. Что именно – конечно, не известно, но на настроение Эрдогана увиденное не повлияло.

А впереди ведь были еще и официальные переговоры. Перед началом которых по протоколу положено фото. Один переводчик попросил другого не попадать в кадр. Песков кладет на стол Путину, видимо, текст его выступления на переговорах. Президент говорит, не заглядывая в блокнот.

Основная тема, конечно, – ситуация в Сирии. Особенно горячая тема – ситуация в зоне деэскалации в Идлибе. Когда мы спрашиваем об этом министра обороны Шойгу, тут же подбегают журналисты турецких телекомпаний.

- Эти российско-турецкие договоренности прошлого сентября удастся в итоге выполнить, на ваш взгляд?

- Они выполняются, но есть трудности, есть проблемы. Идет совместное патрулирование, внутри зоны деэскалации ходят турецкие патрули, снаружи наши патрули. Но мы не могли смотреть безучастно на то, что из южной части идлибской зоны деэскалации идут постоянные вылазки, идут постоянные обстрелы. Поэтому мы уведомили наших турецких коллег и о том, какие действия мы предпринимали и предпринимаем. Я надеюсь, что сейчас ситуация стабилизируется, и все будет там вполне.

Путин заявил, что говорил с Эрдоганом об этом подробно. Президенты "нашли понимание того, как и что можно сделать вместе для решения этих вопросов".

"Президенты согласовали конкретные шаги, которые позволят эти договоренности выполнять", — заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы очень хорошо относимся к деликатным моментам друг друга", — подчеркнул Эрдоган.

Еще одной деликатной темой во взаимоотношениях сталорешение Турции создать зону безопасности совместно с США. Свой вопрос об отношении президента России к созданию такой зоны не сразу, но задал турецкий журналист.

"Мы понимаем озабоченность Турции, связанную с обеспечением безопасности своих южных границ. Мы исходим из того, что создание зоны безопасности для Турецкой Республики на ее южных границах будет хорошим условием для обеспечения территориальной целостности самой Сирии", — подчеркнул Путин.

"Президент Эрдоган сказал, что Турция хочет обеспечивать там свои интересы безопасности. Президент Путин подтвердил, что мы признаем эти интересы абсолютно законными и поддерживаем достижение договоренности, которое в первую очередь учитывало бы уважение суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", — отметил Лавров.

Уже через 2 недели Путин и Эрдоган увидятся вновь в Анкаре, снова обсуждать сирийский вопрос. Борт номер 1 президента Турции взлетел из аэропорта Жуковский. Вскоре отсюда в вылетел и самолет Владимира Путина – у него в тот день были еще две командировки.