Авиакатастрофа в Подмосковье: Рогозин выступил с предложением

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, комментируя произошедшее накануне крушение частного вертолета в Подмосковье, заявил, что его причина в том, что линии электропередачи над реками и озерами практически не видны.

Рогозин признался, что ему самому при управлении вертолетом неоднократно приходилось уворачиваться от этих проводов.

"Надо обозначать их цветными шарами-маркерами", — предложил глава "Роскосмоса" в своем Twitter.

Между тем заместитель начальника регионального главка МЧС Сергей Войнов сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что спасатели подняли на поверхность тела обоих погибших при падении вертолета в Клязьму. Удалось поднять и сам летательный аппарат. Он добавил, что вертолет был зарегистрирован.

Частный двухместный вертолет упал в Клязьму в подмосковном Долгопрудном в субботу, 31 августа. На его борту находились 52-летний владелец воздушного судна и его 31-летний сын, оба они погибли. По факту происшествия начала проверку транспортная прокуратура, возбуждено уголовное дело.