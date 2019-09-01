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1 сентября 201913:21

23-летняя российская футболистка умерла из-за проблем с сердцем

vk.com

Пресс-служба женского клуба "Подольчанка" сообщила о смерти футболистки Полины Кобзевой. Ей было 23 года. Спортсменка скончалась от остановки сердца.

"Сегодня днем у нас в команде произошло большое горе, скончалась Полина Кобзева, у нее остановилось сердце. Очень скорбим и сожалеем. Это большая беда для нас", – говорится в заявлении пресс-службы "Подольчанки".

Подробности смерти Кобзевой пока не разглашаются. Женский клуб из Подольска выступает в зоне "Запад" первой лиги.

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