Российские дзюдоисты завоевали бронзу чемпионата мира в командном турнире

Сборная России по дзюдо стала бронзовым призером чемпионата мира в командных соревнованиях. В матче за третье место россияне оказались сильнее азербайджанских дзюдоистов со счетом 4:1. Мировое первенство проходит в Японии.

В составе сборной России бронзовые медали завоевали Дарья Межецкая, Алена Прокопенко, Ксения Чибисова, Лечи Эдиев, Хусен Халмурзаев и Инал Тасоев.

Второй комплект бронзовых наград чуть позже оспорят команды Бразилии и Монголии. В финале чемпионата мира сразятся сборные Франции и Японии.