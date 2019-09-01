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Палестино-израильский конфликт 31 минута назад

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1 сентября 201914:41

Нетаньяху пообещал распространять еврейский суверенитет с помощью Господа

EPA

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху, выступая перед младшими школьниками в Элькане, пообещал распространить суверенитет Израиля на все еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан (палестинские территории). С помощью Господа не будет больше никакитх перемещений, добавил он.

Оппозиционные политики выступили с критикой такого заявления. Яир Лапид из партии "Кахоль Лаван" заметил, что премьер готов аннексировать почти 3 миллиона палестинцев и взять на себя финансовую нагрузку в виде обучения их детей и медицинской страховки. Тамар Зандберг из крайне левой партии "Мерец" посчитала, что детям нужно рассказывать о толерантности, а с палестинцами – договариваться об обмене территориями, а не просто обещать.

Лидер Списка арабских партий Айман Одех назвал Нетаньяху преступником, ворующим деньги у общественности, который к тому же толкает Израиль к военному преступлению, передает "Интерфакс".

Еврейские поселения на территориях Западного берега реки Иордан появились после Шестидневной войны в 1967 году. ООН считает эту территорию оккупированной.

 

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