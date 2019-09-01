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1 сентября 201914:48

Бесланская школа, где произошел теракт, может стать памятником федзначения

Елена Афонина/ТАСС

Школе номер 1 города Беслана в Северной Осетии, где в 2004 году произошел теракт, могут придать статус памятника федерального значения. Это значит, что школа и другие объекты, расположенные на ее территории, будут находиться под охраной государства, пояснила представитель комитета "Матери Беслана" Анета Гадиева.

В 2016 году бесланская школа получила статус вновь выявленного памятника республиканского уровня.

В воскресенье, 1 сентября, память жертв теракта пришли почтить около трех тысяч человек. Люди посещают и мемориальный комплекс "Города ангелов".

Траурные мероприятия начались в разрушенном здании со школьного звонка в 09:15 по московскому времени — в этот час в 2004 году во дворе школы раздался первый выстрел террористов. Люди зажигают у фотографий погибших в спортзале свечи, они принесли цветы, игрушки и воду, которую заложникам не разрешали пить. Церемония прошла в молчании, прерываемом плачем. Память погибших почтил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, члены правительства, общественники. Школу посетили и участники штурма, пишет ТАСС.

Первый день трехдневной вахты памяти по жертвам теракта в Северной Осетии завершится заупокойной службой.

О жертвах Беслана помнят и в Евросоюзе: там выразили солидарность с теми, кто потерял в этом теракте своих родных и близких. "В сегодняшнюю, пятнадцатую, годовщину мы вспоминаем более 300 жертв, в том числе 186 детей, которые погибли во время трехдневной осады", — говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы, выдержки из которого приводит "Интерфакс".

"В мире нет места терроризму", — подчеркнули в ЕС.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы номер 1 в заложниках оказались более 1200 человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, 186 из них — дети, 126 бывших заложников, в том числе 70 детей, стали инвалидами.

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