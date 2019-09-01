Захарова: в настолько глупое положение Варшава давно себя не загоняла

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление замминистра иностранных дел Польши Шимона Шинковского вель Сенка о причинах, по которым представителей России не пригласили 1 сентября в Варшаву на памятные мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны.

По официальной версии, Россия не получила приглашения в Варшаву, так как не входит ни в одну из дружественных Польше организаций – НАТО, Евросоюз или "Восточное партнерство". Также, по словам польского замминистра, позиция России не соответствует исторической правде.

"В настолько глупое положение официальная Варшава давно себя не загоняла", — отметила Захарова в "Фейсбуке".

Главные мероприятия в рамках 80-й годовщины начала Второй мировой войны начались 1 сентября на площади Пилсудского в центре Варшавы. Там выступил президент Польши Анджей Дуда, по мнению которого "мир не вынес уроки из этой страшной трагедии". "В мире продолжают происходить этнические чистки и геноцид", — сказал он, призвав помнить это "самое страшное событие в современной истории человечества". В своем выступлении он отдал дань памяти солдатам, павшим, "защищая мир от фашизма и террора", передает ТАСС.

Ранее бывший президент Польши Лех Валенса высказал мнение, что в Варшаву все же следовало пригласить президента России Владимира Путина. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, посвященные годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войн, без участия Российской Федерации не могут считаться полноценными.

Советский Союз победил нацизм и спас Европу, напомнил сегодня МИД России. Советская политика может оцениваться по-разному, но именно благодаря СССР, который заплатил чудовищную цену, мир был освобожден от нацизма, подчеркнули в ведомстве.

Германия напала на Польшу 1 сентября 1939 года, в городе Велюнь во время бомбардировки погибли 1200 человек. Тогда же нацистский броненосец обстрелял польские военные склады рядом с Гданьском. Так началась Вторая мировая война.