"Спартак" завершил летнюю трансферную кампанию

Генеральный директор футбольного клуба "Спартак" Томас Цорн заявил, что красно-белые больше не собираются делать никаких приобретений в нынешнее трансферное окно. Последним новичком москвичей стал полузащитник "Славии" Алекс Крал.

"В связи с перестройкой команды трансферная кампания лета 2019 года получилась беспрецедентной по инвестициям. Покупка Крала как раз завершила этот процесс, больше приобретений в текущий заявочный период не будет", – цитирует Цорна ТАСС.

Кроме того, генеральный директор поблагодарил владельца "Спартака" Леонида Федуна, который выделил для новичков команды необходимый бюджет.

Напомним, что спартаковцы в летнее трансферное окно подписали контракты с Эсекьелем Понсе, Джорданом Ларссоном, Андре Шюррле, Гусом Тилом, Резуианом Мирзовым и Алексом Кралом. В то же время "Спартак" покинули Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Софиян Ханни, Фернандо, Дмитрий Кобмаров, Сальваторе Боккетти, Зе Луиш и Луис Адриано.