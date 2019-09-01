Похороны диджея: фанаты вскрыли гроб, раздели и ощупали труп

В африканском Кот-д’Ивуаре поклонники музыканта вскрыли гроб и чуть не раздели труп, сообщает France 24.

Похороны Анжа Дидье Хуана, известного как ди-джей Arafat, планировалось сделать частной церемонией только для близких. Прощание с ди-джеем утроили на стадионе, оно продолжалось всю ночь. Однако после фанаты прорвались на кладбище, где начались похороны, вскрыли гроб и начали ощупывать тело музыканта. Некоторые поклонники снимали с тела покойного одежду и переворачивали его, чтобы удостовериться по татуировкам, что в гробу действительно находится их кумир.

В ситуацию пришлось вмешаться полиции, дошло даже до применения слезоточивого газа.

33-летний DJ Arafat — один из самых популярных исполнителей среди франкоговорящих африканцев. Министр культуры Морис Бандаман наградил ди-джея национальным орденом за "огромный вклад в художественное сияние" Кот-д'Ивуара. Музыкант разбился на мотоцикле 12 августа.