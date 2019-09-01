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1 сентября 201921:28

МАКС позволил заглянуть в ближайшее будущее

МАКС позволил заглянуть в ближайшее будущее

Автор: Дмитрий Киселёв

Минобороны России с явным недоумением и осуждением сообщило об односторонних действиях США в Сирии. 31 августа без согласования с Россией и Турцией и даже без уведомления самолеты ВВС США в 15:00 по местному времени нанесли авиаудар в провинции Идлиб — якобы по штабу "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая. В результате — многочисленные жертвы и разрушения.

Провинция Идлиб — зона деэскалации — последний оплот бандформирований. Там скрупулезную военную операцию в сочетании с трудными переговорами проводит Турция. Здесь же действует и сирийская армия. Но 31 августа Сирия по согласованию с Россией прекратила в Идлибе все боевые действия. Параллельно за свои интересы в Идлибе воюют и курды.

В этих условиях американцы намерены все смазать. Авиаудар США без оглядки на общие усилия, явно нарушает идущий процесс и ведет к росту недоверия и ожесточению в провинции, свидетельствует о нежелании США действительно урегулировать положение в Сирии. В результате сейчас на ряде направлений в Идлибе договоренность о прекращении огня сорвана.

Между тем Россия и Турция в Идлибе взаимодействуют очень тесно. Так, 27 августа в Россию прибыл президент Турции Эрдоган. И едва ли не главной темой переговоров с Путиным стала ситуация на северо-западе Сирии, в провинции Идлиб. Ведь кроме всего прочего это прямо рядом с южными границами Турции, и понятно, что у Эрдогана там свои озабоченности. Об озабоченностях Эрдогану пришлось сообщать Путину под рев авиационных моторов на авиасалоне МАКС-2019. Но Путин все же турка услышал.

"Мы понимаем озабоченность Турции, связанную с обеспечением безопасности своих южных границ. Считаем, что это законные интересы Турецкой Республики. Господин президент много и достаточно подробно, заинтересованно и, на мой взгляд, доходчиво объяснял свою позицию. Мы исходим из того, что создание зоны безопасности для Турецкой Республики на ее южных границах будет хорошим условием для обеспечения территориальной целостности самой Сирии. В этом смысле мы поддерживаем любые условия, направленные на деэскалацию в этой зоне", — подчеркнул Путин.

Но для начала — прекращение огня со всех сторон. 31 августа сирийская армия объявила в одностороннем порядке, что останавливает боевые действия в зоне деэскалации "Идлиб", что позволит мирным гражданам покинуть населенные пункты, удерживаемые террористами. Понятно, что решение принято сирийцами не без влияния России

А Эрдоган, в свою очередь, на авиасалоне МАКС-2019 успел увидеть российский истребитель пятого поколения Су-57. Так был дан старт переговорам о его продаже Турции. 1 сентября — последний день работы авиасалона МАКС-2019.

Автор: Дмитрий Петров

Шестерка новейших истребителей Объединенного конструкторского бюро Сухого проходит над взлетной полосой единым строем и сразу же разделяется. Су-35 и Су-34 идут прежним курсом. Четверка Су-57 с левым креном и набором высоты уходит в сторону.

Пара Су-57 делает "мертвую петлю". А это уже "колокол". В верхней точке скорость – ноль, после чего самолет опускает нос к земле и начинает ускоряться.

За полетами наблюдают сразу два верховных главнокомандующих — российскими Вооруженными силами Владимир Путин и турецкими Реджеп Тайип Эрдоган. Гости при первой же возможности постарались рассмотреть Су-57 поближе.

У гостей совсем не праздный интерес – с партнерами по НАТО диалог не клеится. Америка не хочет поставлять свои А-35 — в наказание за то, что Анкара покупает у нас комплексы С-400. А тут вот новый русский истребитель. Эрдоган спрашивает у Путина, летает ли эта машина и можно ли ее купить. Путин отвечает: летает, можете купить.

На авиасалоне МАКС впервые широкой публике представлен многофункциональный авиационный комплекс Су-57. К нему даже можно подойти и прикоснуться, и в деталях разглядеть. Первое, что бросается в глаза, — отличие от предыдущего поколения. Вот Су-35, у него все вооружение находится на внешних подвесах, под крылом. Здесь все вооружение — в контейнерах. Чистое крыло. Можно подняться по трапу к кабине летчика. И также разглядеть ее. Но снимать нельзя, потому что кабина секретная.

На авиасалоне представлены 827 компаний из 33 стран, причем 640 фирм — российские. Целый павильон отведен под продукцию корпорации "Росэлектроника". Стенд комплексной системы безопасности для аэропортов. Производство — полностью российское.

Катапультируемое кресло и высотный костюм для летчиков Су-57 и Су-35 — новейшие разработки Научно-производственного предприятия имени академика Северина.

Представительский четырехколесный Aurus Senat поделился с винтокрылой машиной своим комфортом. Получился "Ансат" Аururs. Стенд с люксовой версией "Ансата" — один из самых популярных на МАКСе.

В этом году вообще много вертолетов. Это еще и многоцелевой Ка-62, десантно-транспортный Ми-38. Но, безусловно, главной премьерой московского авиасалона наравне с Су-57, стал гражданский лайнер МС-21-300. Среднемагистральный.

Когда многотонный гражданский лайнер, казалось бы, совершенно для этого не предназначенный, выполняет такие маневры в воздухе, это завораживает. Пролет на минимальной скорости с креном под 65 градусов и переход из набора в снижение.

Кроме композитного крыла у МС-21 есть еще много конкурентных преимуществ. Самое главное — пассажирский салон. Он заметно шире. Например, в проходе теперь можно запросто разойтись с бортпроводником, когда он раздает питание. Да и сами кресла шире, чем у того же Boeing, 4 сантиметра. А иллюминатор — так просто огромный.

На первых образцах стоят американские двигатели. Начиная с пятого экземпляра, будут ставить наши — новые ПД-14. В рамках твердых контрактов уже заказаны 175 самолетов.

Здесь же можно заглянуть и в ближайшее будущее, лет так на 10 вперед. На авиасалоне представлен макет совместного российско-китайского дальнемагистрального широкофюзеляжного самолета CR-929. Можно зайти в кабину пилотов и сесть в командирское кресло. Путин с Эрдоганом в широкофюзеляжный тоже заглянули.

А вот еще один перспективный проект — сверхзвуковой бизнес-джет, скорость — под 1800 километров в час. Он, похоже, впечатлил всю турецкую делегацию. Если все получится, то значит, у сверхзвуковой гражданской авиации есть будущее. И это будущее — под российским брендом.

А военно-техническое сотрудничество с Анкарой было закреплено прямо в день открытия — новой поставкой систем противовоздушной обороны С-400 — о чем Путин сообщил, когда угощал своих гостей мороженым. МАКС-2019 продвигает российские технологии.

Текст: "Вести недели"

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