Штайнмайер попросил у поляков прощения за "ад"

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который приехал в Польшу на мероприятия в рамках 80-й годовщины начала Второй мировой войны, попросил прощения у поляков.

Выступая в воскресенье, 1 сентября, в польском городе Велюнь, Штайнмайер, в частности сказал: "Я склоняю голову перед жертвами бомбардировки города Велюнь. Я склоняю голову перед польскими жертвами немецкой тирании. И я прошу за это прощения". Он сказал это на немецком и польском языках.

Германский лидер подчеркнул, что именно в Велюни 80 лет назад начался "ад" из-за немецкой ненависти и насилия, пишет РИА Новости.

А начались главные мероприятия, посвященные началу Второй мировой войны, на площади Пилсудского в центре Варшавы. Там выступил президент Польши Анджей Дуда, по мнению которого "мир не вынес уроки из этой страшной трагедии".

"В мире продолжают происходить этнические чистки и геноцид", — сказал он, призвав помнить это "самое страшное событие в современной истории человечества".

Россию на мероприятия не пригласили. Как пояснил замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк, РФ не получила приглашения, так как не входит ни в одну из дружественных Польше организаций: НАТО, Евросоюз или "Восточное партнерство". Также, по словам польского замминистра, позиция России "не соответствует исторической правде".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже прокомментировала это заявление, указав, что "в настолько глупое положение официальная Варшава давно себя не загоняла".