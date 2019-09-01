Путин снова приедет в Тулун

Владимир Путин в понедельник, 2 сентября, прибудет в Иркутскую область. По сообщению пресс-службы главы государства, там он ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков и проведет совещание по вопросу обеспечения жильем тех, кто пострадал от наводнения.

В первый день нового учебного года президент также посетит среднюю общеобразовательную школу в городе Тулун, сильнее других пострадавшем от разрушительного паводка.

Как уточнил помощник президента Юрий Ушаков, Путин в Иркутской области сделает остановку по дороге в Монголию, куда в понедельник вечером прибудет с официальным визитом.

В Иркутской области продолжаются восстановительные работы в пострадавших от наводнения районах. Президент России приедет в регион уже в третий раз за последние два месяца, напоминает "Интерфакс".

В июне-июле Иркутская область пережила две волны паводка — вторая замедлила восстановительные работы после первой. Сильнее всего от наводнения пострадали Тулун и еще один город — Нижнеудинск. В Тулуне президент дважды побывал в июле и сам общался с жителями у здания пункта временного размещения и на пути следования кортежа.

Также президент встречался с семьями, пострадавшими от паводка в Иркутской области — в частности, на торжествах по случаю Дня ВМФ в Санкт-Петербурге, куда иркутчан пригласили в качестве гостей, и в Краснодарском крае, куда семьи с детьми приехали на отдых.