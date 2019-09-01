"Динамо" подписало футболиста сборной Швеции Хильемарка

Московское "Динамо" усилилось полузащитником сборной Швеции и клуба серии А "Дженоа" Оскаром Хильемарком. О переходе 27-летнего футболиста в стан бело-голубых сообщил официальный сайт итальянской команды.

Детали соглашения не разглашаются. Ранее сообщалось, что динамовцы арендуют Хильемарка на один год и заплатят итальянцам за трансфер 500 тысяч евро. Представители "Динамо" пока не подтвердили подписание игрока.

В прошлом сезоне шведский полузащитник провел 17 матчей за "Дженоа", отметившись одним забитым голом.