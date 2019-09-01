Штаты ударили по Сирии без согласования с союзниками

Несогласованный авиаудар США по сирийскому Идлибу поставил под угрозу жизни сирийских и российских военных, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров. И это говорит об отношении Штатов как к своим союзническим обязательствам, так и борьбе с террористами, передает РИА Новости.

Джабаров отметил, что цель удара можно определить только с учетом данных разведки. Вероятно, это была попытка уничтожить террористов, но от бомбежки наверняка пострадали местные жители, передает РИА Новости.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в свою очередь написал в Fb, что этот авиаудар – подлый метод, который ставит под угрозу режим прекращения огня.

Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич отметил, что США пошли на провокацию с целью усложнить ситуацию в регионе. А член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов полагает, что Америке не нужен мир на Ближнем Востоке.