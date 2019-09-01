"Краснодар" возглавил чемпионат России, обыграв на выезде "Урал"

В Екатеринбурге матчем между местным "Уралом" и "Краснодаром" продолжился восьмой тур чемпионата России по футболу. "Быки" на выезде добились непростой победы со счетом 4:2 и возглавили турнирную таблицу РПЛ.

В первом тайме соперники отличились по разу. Дмитрий Скопинцев вывел гостей вперед на 19-й минуте, однако практически сразу хозяева поля отыгрались. Автором ответного мяча стал Юрий Бавин.

После перерыва за краснодарскую команду отличился Ари. Но и на этот гол хозяева поля нашли ответ – Отман Эль-Кабир сравнял счет в матче. И все же "быки" сумели сломить сопротивление уральской команды, отправив в ворота Ярослава Годзюра еще два мяча. За гостей отличились Даниил Уткин и Вандерсон.

"Краснодар" набрал 17 очков и стал лидером чемпионата РПЛ, опередив "Ростов" по дополнительным показателям. "Урал" с десятью баллами остался на восьмом месте.