Киселёв отреагировал на митинги и провокации

До Единого дня голосования в России осталась неделя. 8 сентября выборы пройдут во всех регионах РФ, а на участках ожидают примерно 56 миллионов избирателей — более половины от общего числа в стране.

В четырех регионах — довыборы депутатов Госдумы. Главы регионов избираются в 16 субъектах Российской Федерации. Еще в 13 регионах — выборы депутатов Заксобраний, то есть местных парламентов. В Улан-Удэ, Новосибирске и Анадыре пройдет голосование за мэров этих региональных столиц. Еще в 22 регионах — выборы в горсоветы и органы местного самоуправления — от муниципальных районов до городских округов, городских и сельских поселений.

В общей сложности на кону 47 тысяч мандатов и выборных должностей. Серьезное обновление при возможностях широкого выбора — в выборах имели возможность принимать участие 59 политических партий. При этом принятая в России технология голосования и учета голосов едва ли не лучшая в мире, а сам процесс демократичен, состязателен и справедлив.

Вместе с тем выборы в любой стране — период, когда недовольные тем или другим выходят на улицы. Это понятно и даже нормально. Было бы удивительно, если бы Россия стала исключением. Но к нам все же особое внимание — уж слишком много желающих вмешаться в наши выборы из-за рубежа. Смешно думать, что из добрых побуждений в отношении России.

Наибольшая протестная активность с конца июля наблюдалась в Москве. Повод был сконструирован — отказ в регистрации нескольких кандидатов. Причина отказа — конкретна. При проверке подписных листов у трех десятков кандидатов обнаружились аж 14 тысяч подписей несуществующих избирателей. Сотни подписей были поставлены и за покойников — в прямом смысле мертвые души, к как у Гоголя. Важный момент: политический вес кандидатов, представивших фальсифицированные подписные листы, явно не позволял им одержать победу на честных выборах. Отсюда и вывод: фальсификация была намеренной, дабы создать повод для уличного протеста.

И что получилось? ЦИК со своей стороны скрупулезно изучил каждую претензию, публично, с трансляцией в прямом интернет-эфире рассмотрел каждую апелляцию. Поначалу незарегистрированный Митрохин сумел доказать свою правоту и был допущен к выборам. Другие, в чьи планы и не входило участие в выборах, решили проявить себя в другом жанре — уличной смуте.

При этом надо понимать, что столица России еще три года назад, согласно рейтингу компании PWC, стала самым быстроразвивающимся мегаполисом мира, обойдя Пекин. Например, лишь в прошлом году в Москве открыты 17 станций метро. Тиках результатов на планете нет нигде. Москва красива и комфортна, что в массе своей признают и москвичи, и гости столицы, включая иностранцев. Неудивительно, что мэр Собянин на прошлогодних выборах триумфально сохранил свой пост с результатом 70% "за".

Но если повода для протеста нет, то его надо сконструировать. Дело несложное. Выйти на незаконную акцию. Спровоцировать полицию, а потом на нее же и обидеться, создав повод для следующей акции. Мол, как с нами грубо и даже жестоко поступили. За что? И вновь — протест, словно по замкнутому кругу. Уже и забыли, с чего началось. Не до московских выборов. И даже не до самой Москвы. Две трети протестующих даже не столичные избиратели, а о проблемах мегаполиса и путях их решения у них весьма туманные понятия. Но протест!

Понятно, что всегда и везде в мире есть недовольные. В Москве и России — тоже. Но недовольными при современных технологиях ведь можно управлять. Их можно использовать в своих целях, о которых недовольные даже не подозревают. Мы же помним, как в феврале 2014-го пришли люди в Киеве на Майдан, а в них с крыш стали стрелять снайперы. И в киевский ОМОН тоже стали стрелять. Отсюда — "небесная сотня". Стреляли в том числе и наемники из Грузии. Это была технология разогрева толпы и слома государства, и известно, что было потом и во что обошлось.

Я скажу вещь, которая, на первый взгляд, может показаться дикой. А что будет, если кого-то из протестующих на улицах Москвы убьют? Кто убьет? Вариантов много. Может, провокатор из толпы в суете давки, чтобы рядом побольше полицейских и росгвардейцев. На них и свалить. А может, уже в иностранных спецслужбах разработана целая операция, чтобы протестующего в столкновениях наш полицейский или наш росгвардеец взял да убил. По договоренности. За определенную плату. Невозможно? Да, они морально стойкие и крепкие ребята, нормальные вообще, но паршивая овца ведь всегда найдется. А то, что на протестах работают недружественные спецслужбы , — это факт.

Протесты ведь — тоже поле борьбы. А "сакральная жертва" — излюбленный и давно обкатанный прием для создания хаоса сначала в протестах, потом в государстве для его ослабления и даже разрушения. Всегда сладкий момент — выборы.

Да зачем далеко ходить? В России на президентских выборах 2004 года разрабатывалась спецоперация по похищению и убийству одного из кандидатов на пост главы государства. Тогда "сакральной жертвой" должен был стать экс-спикер Госдумы Иван Рыбкин. Изощренную операцию спродюсировал беглый олигарх Березовский. Его служба безопасности выманила Рыбкина из Москвы в Киев. Там его несколько дней ублажали до беспамятства в квартире на Лютеранской, а в итоге должны были прикончить. Чудом спасли мужика с помощью тогда еще дружественных офицеров СБУ.

А представьте, если бы "пришили" оппозиционного кандидата в президенты России? Президентские выборы в стране неминуемо отменили бы. А Путин по действующему еще тогда законодательству не смог бы баллотироваться на второй срок.

Технология "сакральной жертвы" не раз и без осечки срабатывала на Украине. В 2000 году в Киеве пропал малоизвестный журналист Гонгадзе. Через несколько дней после этого всплыли магнитофонные записи из кабинета Кучмы. На них лидер Украины просит министра МВД Кравченко разобраться с журналистом. Уже позже выяснится, что в пленках — монтаж. Но тут находят обгоревший и обезглавленный труп. Вроде как Гонгадзе. Рост и размер ноги не совпадают. Но еще до всех экспертиз убийство "вешают" на президента.

Крещатик под лозунгом "Украины без Кучмы!" бурлит. До фактов никому нет дела, и травля Кучмы заканчивается "оранжевой революцией". Без "сакральной жертвы" не обошлось и тут. Виктор Ющенко не стал бы президентом, если бы не таинственное якобы отравление. Его лицо распухло до неузнаваемости, покрылось синюшными язвами и набрякло. Даже уши выросли. "Отравлен врагами"!" — вот лозунг, который принес Ющенко победу.

Уже спустя годы выяснилось, что никакого отравления не было. Ющенко до сих пор так и не сдал корректный анализ крови. Но тогда роль жертвы вознесла его на вершину власти. Счастья Украине это не принесло. Хотя и в "оранжевую революцию" надежд на светлое будущее было много. Президент Ющенко продержался лишь один срок, как и Порошенко. Тем временем Украина при этих революционерах лишь откатывалась назад. Теперь стыдно и вспоминать, как толпу на улицах выдавали за весь народ. Как громили государство изнутри и его связи снаружи. При этом западные спецслужбы на Украине работали активно, и страна шла по их сценариям.

Понятно, что и в Москве сейчас они тоже работают, — уж слишком сладкий момент. И всегда им мерещится шанс решить задачу убрать Россию с мировой арены невоенным путем, разрушив ее изнутри. Это же аксиома. И хотя бы из политико-санитарных соображений лидерам нашей смуты, как, например Илье Яшину и Дмитрию Гудкову, не стоит светиться на улице с кадровым офицером шведской разведки Туве Гренбергом.

Ну, а западникам зачем уж столь явно ассоциироваться с поддержкой протестов? Так, немецкое госиздание "Дойче Велле" открыто призывало людей на улицу: "Москвичи, выходите!" А американское посольство заранее публикует на своем сайте маршруты протестных прогулок по Москве.

С середины июля в Москве — митинги, в том числе незаконные. Порой с забрасыванием полиции асфальтом, стычками и задержаниями. Нигде в мире полиция в таких ситуациях не ведет себя идеально. Но наша лучше, чем на Западе, будь то Америка, Англия или Франция. Бывают срывы, но ведь и парни в шлемах и латах — тоже люди. На это и расчет провокаторов.

Задержанный 27 июля Иван Подкопаев. Распрыскивал на полицию и Росгвардию перцовый газ. Через минуты у него из рюкзака и карманов извлекают нож, молоток, противогаз и газовый баллончик — хорошо подготовился к мирному митингу. Пояснил, что нож не холодное оружие, баллончик — от собак, а молоток и противогаз — для работы. Пока Подкопаев под арестом до 11 октября. Идет следствие. Правозащитная организация "Мемориал" считает Подкопаева политзаключенным. По крайней мере, так сказано на официальном сайте "Мемориала".