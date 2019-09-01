Поселения на Западном берегу Иордана: Палестина ответила Израилю

Все еврейские поселения, возведенные на Западном берегу реки Иордан, будут демонтированы, пообещал официальный представитель руководства Палестины Набиль Абу Рудейна.

"Строительство поселений, как и вся поселенческая деятельность на оккупированных палестинских землях, незаконно", — указал представитель палестинского руководства, слова которого приводит ТАСС.

Он добавил, что еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан будут удалены так же, как это произошло ранее в секторе Газа и на Синайском полуострове, принадлежащем Египту.

Заявление Абу Рудейны последовало в ответ на выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который пообещал установить суверенитет Израиля над всеми еврейскими поселениями на Западном берегу реки Иордан. С помощью Господа не будет больше никаких перемещений, сказал он, выступая 1 сентября перед младшими школьниками в Элькане.

За прошедшие примерно полвека еврейское государство построило в этом регионе порядка 120 поселений, которые считаются одним из основных препятствий на пути возобновления мирного процесса с палестинцами. ООН считает эту территорию оккупированной, Израиль с такой позицией не согласен.