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Палестино-израильский конфликт 19 минут назад

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1 сентября 201916:26

Поселения на Западном берегу Иордана: Палестина ответила Израилю

Global Look Press

Все еврейские поселения, возведенные на Западном берегу реки Иордан, будут демонтированы, пообещал официальный представитель руководства Палестины Набиль Абу Рудейна.

"Строительство поселений, как и вся поселенческая деятельность на оккупированных палестинских землях, незаконно", — указал представитель палестинского руководства, слова которого приводит ТАСС.

Он добавил, что еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан будут удалены так же, как это произошло ранее в секторе Газа и на Синайском полуострове, принадлежащем Египту.

Заявление Абу Рудейны последовало в ответ на выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который пообещал установить суверенитет Израиля над всеми еврейскими поселениями на Западном берегу реки Иордан. С помощью Господа не будет больше никаких перемещений, сказал он, выступая 1 сентября перед младшими школьниками в Элькане.

За прошедшие примерно полвека еврейское государство построило в этом регионе порядка 120 поселений, которые считаются одним из основных препятствий на пути возобновления мирного процесса с палестинцами. ООН считает эту территорию оккупированной, Израиль с такой позицией не согласен.

 

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