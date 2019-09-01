Новый премьер Украины прокатился по кабмину на электросамокате

Новый премьер Украины Алексей Гончарук поздравил школьников с началом учебного года, пожелав им хорошо учиться, и прокатился по зданию украинского кабмина на электросамокате.

На этажах этого здания находятся десятки кабинетов, в которых работают тысячи людей, а коридоры в нем такие длинные, что можно пользоваться самокатом, пояснил он. Видео Гончарук опубликовал на своей странице в "Фейсбуке".

В четверг, 29 августа, Верховная рада Украины девятого созыва в первый день своей работы сформировала новый состав кабинета министров. Его возглавил 35-летний Гончарук — самый молодой премьер-министр за всю историю Украины.

Он называет себя единомышленником нового украинского президента и частью его команды. До назначения премьером Гончарук был заместителем главы Офиса президента Зеленского по экономическим вопросам.