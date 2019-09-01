Арестован мужчина, исколовший вилкой маленькую девочку

Арестован мужчина, исколовший маленького ребенка вилкой, сообщается на сайте регионального Следственного комитета. Ранее сообщалось, что нетрезвый мужчина напал на двухлетнюю дочь сожительницы и истыкал девочку вилкой. Ребенок с многочисленными колото-резанными ранами мягких тканей грудной клетки доставлен в больницу. Девочку спас участковый после того, как соседи пожаловались на детские крики в одной из квартир.

Органы опеки рассматривают вопрос о лишении родительских прав матери двухлетней девочки, она уже привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. У пострадавшей девочки есть старший брат, он находится в реабилитационном центре.

Против сожителя нерадивой матери возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью ребенка).